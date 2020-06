Don Tonino verso la beatificazione

Nei giorni scorsi il Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,è stato ricevuto in Vaticano in udienza daal quale ha consegnato la "Positio Super Virtutibus" diUn ulteriore passaggio del processo di canonizzazione dell'amato Servo di Dio.Lo riferisce una nota apparsa sul sito ufficiale della Diocesi a firma di Luigi Sparapano.Nella nota si legge testualmente:«Nel corso dell'omelia per l'ordinazione presbiterale di, avvenuta nella Cattedrale di Terlizzi sabato 27 giugno, il vescovo S.E. Mons. Domenico CornacchiaSi tratta di un volume (elaborato dalla Postulazione: Relatore don Maurizio Tagliaferri, Postulatore in urbe: mons. Luigi M. De Palma, vicepostulatore: p. Alessandro Mastromatteo ofm) che presenta in modo articolato ed approfondito tutto l'apparato probatorio documentale e testificale riguardante la vita virtuosa del Servo di Dio: una breve presentazione da parte del Relatore; l'Informatio super virtutibus, ossia la parte teologica nella quale viene dimostrata la vita virtuosa del Servo di Dio; i due Summarium con le prove testificali e documentali; la Biographia ex Documentis.La Positio, consegnata alla Congregazione, sarà anzitutto esaminata dai Consultori Teologi della Congregazione delle Cause dei Santi per essere poi formalmente sottoposta al Papa il quale decreta la Venerabilità.Dopo il decreto di Venerabilita, per giungere alla Beatificazione e alla Canonizzazione, occorrerà istruire ulteriori processi relativi ad asseriti miracoli.Il vescovo ha riferito il commento del Papa, cioè che vescovi come don Tonino dovrebbero essere imitati».