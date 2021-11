Don Tonino "Venerabile": l'emozione del sindaco di Giovinazzo

La notizia della firma del decreto con cui Papa Francesco ha dichiarato "Venerabile" Monsignor Tonino Bello, a 27 anni dalla sua morte, ha riempito di gioia non solo i fedeli giovinazzesi, ma l'intera comunità locale.A rappresentare questa gioia è stato il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, il quale ha dichiarato alla nostra testata: «Nella nostra anima don Tonino è già il nostro Santo, lo è per quelli che della mia generazione, che ha avuto il privilegio di vivere la sua testimonianza di persona. La sua forza interiore, la grande forza del suo messaggio che travalica il periodo della vita terrena, ha tracimato i confini del tempo ed è giunta sino a giorni nostri, arrivando ai ragazzi ed alle ragazze di oggi che non lo hanno visto vivo. Lo capisco dai discorsi che ascolto nelle parrocchie e so che hanno percepito la sua essenza.Si tratta di una notizia che aspettavamo e sappiamo altrettanto che il cammino è ancora lungo - ha ammesso Depalma -. Ma sappiamo allo stesso modo che don Tonino si è meritato tutto questo in terra ed in Cielo mi auguro che la santità possa arrivare quanto prima».«Tu sei nel mondo dei giusti - ha quindi scritto il sindaco in un post Facebook - ma sei stato capace di essere giusto anche qui in terra. Ti vogliamo bene e tu prega per noi».