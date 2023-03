Don Tonino Bello, il programma della diocesi per il 30esimo anniversario del dies natalis

Terlizzi, Martedì 14 marzo ore 19.30 presso la parrocchia S. Maria di Sovereto;

Martedì 14 marzo ore 19.30 presso la parrocchia S. Maria di Sovereto; Molfetta, Mercoledì 15 marzo ore 19.30 presso la parrocchia Madonna della Rosa;

Mercoledì 15 marzo ore 19.30 presso la parrocchia Madonna della Rosa; Ruvo di Puglia, Mercoledì 22 marzo ore 19.30 presso la parrocchia Santa Lucia;

Mercoledì 22 marzo ore 19.30 presso la parrocchia Santa Lucia; Giovinazzo, Giovedì 23 marzo ore 19,15 presso la parrocchia San Domenico

Il programma che la nostra Diocesi ha stabilito per celebrare ildel, prevede, a partire da oggi, un incontro per ogni città della nostra, animato da, parroco di San Giovanni Battista, a Fasano.Don Sandro, che ha conosciuto di persona il Vescovo Mons. Bello negli anni in cui è stato prima seminarista e poi educatore nel, e che è un attento studioso degli scritti di don Tonino, ha già tenuto una relazione lo scorso, durante un incontro diocesano tenutosi a Molfetta, sul tema: "La tenda e il grembiule. La Chiesa nell'insegnamento di don Tonino Bello", inserita nell'omonimo libro da lui scritto (Edizioni VIVEREIN).Per continuare il cammino di approfondimento dei testi del nostro amato Vescovo, sono stati ora programmati degli incontri cittadini su un tema molto interessante che si inserisce nel solco del cammino sinodale che la Chiesa Italiana sta percorrendo e che coinvolge le nostre comunità ecclesiali. Il tema che don Sandro proporrà in ogni città è:Ricordando che il relatore ha anche pubblicato un altro libro dal titolo:(Edizioni Il Pozzo di Giacobbe), indichiamo di seguito i giorni e i luoghi dove si terranno gli incontri: