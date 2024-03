Domenica col Maestrale ed ampi rasserenamenti su Giovinazzo

Powered by

Domenica 17 marzo con qualche possibile pioggia al risveglio per i giovinazzesi. Poi il Maestrale spazzerà via le nubi portando il sereno. Temperature massime sui 17° e mare da quasi calmo a poco mosso.Pomeriggio soleggiato e ventilazione moderata da quadranti nord-occidentali. Serata stellata, con minime della notte in discesa sino ad 8°. Lunedì sera peggiora nuovamente.SOLE - Sorge: 6:00, Tramonta: 18:01LUNA - Leva: 10:18, Cala: 1:43 - Gibbosa crescente