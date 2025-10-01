Dombeta, uscito il suo nuovo brano "La gang di Dome"

È uscito nelle scorse settimane, sulle piattaforme dedicate, l'ultimo brano di, cantautore giovinazzese. Si intitolaed è una dedica al suo gruppo di amici, unito e affiatato formato da persone che si vogliono bene e che si sostengono a vicenda.«Con questo pezzo - spiega il giovane artista - ho voluto raccontare il valore dell'amicizia e della protezione reciproca di fronte alle offese o alle critiche di chi non ha altro da fare. Il messaggio che desidero trasmettere è semplice: vivere con leggerezza e allegria senza preoccuparsi troppo del giudizio degli altri, proprio come facciamo noi quando stiamo insieme e ci divertiamo. È un modo per dire che insieme ci si può proteggere anche da chi sceglie di offendere o di ferire gli altri».ha iniziato il suo percorso musicale all'età di 14 anni, sempre supportato dai suoi genitori ed i suoi testi, scritti sotto la supervisione del suo storico maestro di musica, raccontano spesso di disagio giovanile, di riflessioni rivolte ad una generazione che sa stupire e addolorare allo stesso tempo. Testi profondi, che cercano di scavare nei sentimenti e nelle sensazioni dell'autore.Nato a Terlizzi nel 2001,è oggi un autore più consapevole e negli ultimi anni ha sfornato pezzi quali "Me stesso", del 2021, e poi il "Comando rapido" del 2023 ed "Accordi e ricordi" dello scorso anno. Ora arriva questa ode al suo gruppo di amici, un nucleo importante per la crescita individuale in una società che sa essere talvolta escludente.