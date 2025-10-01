Domenico Bavaro in arte
Domenico Bavaro in arte "Dombeta"
Musica

Dombeta, uscito il suo nuovo brano "La gang di Dome"

L'ultimo lavoro del cantautore giovinazzese

Giovinazzo - mercoledì 1 ottobre 2025
È uscito nelle scorse settimane, sulle piattaforme dedicate, l'ultimo brano di Domenico Bavaro, in arte Dombeta, cantautore giovinazzese. Si intitola "La gang di Dome" ed è una dedica al suo gruppo di amici, unito e affiatato formato da persone che si vogliono bene e che si sostengono a vicenda.

«Con questo pezzo - spiega il giovane artista - ho voluto raccontare il valore dell'amicizia e della protezione reciproca di fronte alle offese o alle critiche di chi non ha altro da fare. Il messaggio che desidero trasmettere è semplice: vivere con leggerezza e allegria senza preoccuparsi troppo del giudizio degli altri, proprio come facciamo noi quando stiamo insieme e ci divertiamo. È un modo per dire che insieme ci si può proteggere anche da chi sceglie di offendere o di ferire gli altri».

Domenico Bavaro ha iniziato il suo percorso musicale all'età di 14 anni, sempre supportato dai suoi genitori ed i suoi testi, scritti sotto la supervisione del suo storico maestro di musica, raccontano spesso di disagio giovanile, di riflessioni rivolte ad una generazione che sa stupire e addolorare allo stesso tempo. Testi profondi, che cercano di scavare nei sentimenti e nelle sensazioni dell'autore.

Nato a Terlizzi nel 2001, Dombeta è oggi un autore più consapevole e negli ultimi anni ha sfornato pezzi quali "Me stesso", del 2021, e poi il "Comando rapido" del 2023 ed "Accordi e ricordi" dello scorso anno. Ora arriva questa ode al suo gruppo di amici, un nucleo importante per la crescita individuale in una società che sa essere talvolta escludente.


  • Dombeta
È morto Renato Casaro, l'uomo che dipingeva il cinema
30 settembre 2025 È morto Renato Casaro, l'uomo che dipingeva il cinema
Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese
30 settembre 2025 Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese
Emissioni odorigene dall'agro: il sindaco Sollecito riferisce in Consiglio comunale
30 settembre 2025 Emissioni odorigene dall'agro: il sindaco Sollecito riferisce in Consiglio comunale
Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo
30 settembre 2025 Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo
Grande Fratello, Francesco Rana entra nella casa con l'ausilio di Nonna Nina
30 settembre 2025 Grande Fratello, Francesco Rana entra nella casa con l'ausilio di Nonna Nina
Ancora fumo dai capannoni in fiamme giorni fa: la denuncia di PVA - VIDEO
30 settembre 2025 Ancora fumo dai capannoni in fiamme giorni fa: la denuncia di PVA - VIDEO
Gaza, manifestazioni Pro-Pal e scontri: la posizione di Forza Giovinazzo
30 settembre 2025 Gaza, manifestazioni Pro-Pal e scontri: la posizione di Forza Giovinazzo
Via De Gasperi e via Cairoli ridotte a cloache
30 settembre 2025 Via De Gasperi e via Cairoli ridotte a cloache
Un giovinazzese nella casa del Grande Fratello
29 settembre 2025 Un giovinazzese nella casa del Grande Fratello
Alfonso Arbore lascia la carica di assessore: la nostra videointervista
29 settembre 2025 Alfonso Arbore lascia la carica di assessore: la nostra videointervista
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.