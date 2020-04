Stasera la conferenza stampa di presentazione del Festival della Comunicazione

«Desidero dedicare il Messaggio di quest'anno al tema della narrazione, perché credo che per non smarrirci abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie buone: storie che edifichino, non che distruggano; storie che aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme».Si apre così il messaggio che Papa Francesco ha scritto in vista della(24 maggio 2020) che ha per titolo:In vista di questo appuntamento l, in collaborazione con le Paoline e i Paolini, promuovonoprossimi ilevento che si tiene ogni anno in una Diocesi diversa. Si vuole ribadire l'importanza e la necessità della memoria per vivere con consapevolezza il presente e costruire il futuro, specialmente in questo particolare tempo; in questo esercizio, profondamente umano e umanizzante, la comunicazione è l'humus perché si creino relazioni che vadano oltre i limiti di tempo, di spazio e di rapporti sociali non sempre facili.Gli appuntamenti, patrocinati dalla Regione Puglia e dai quattro Comuni della Diocesi, e pensati con i rispettivi Assessorati alla Cultura e altre espressioni del territorio già da diversi mesi, sono stati ridotti da 40 a 20 a causa dell'emergenza da coronavirus; fortemente ridimensionati nelle possibilità di svolgimento, consisteranno in una serie di dirette streaming tematiche, sui canali diocesani, in cui fare dei focus con esperti, ispirati al messaggio del Papa e attualizzati nel qui ed ora del particolare momento che viviamo.Per presentare il programma è convocata una conferenza stampa, in diretta streaming su www.diocesimolfetta.it o anche sul canale YouTube e pagina Facebook @diocesimolfetta, questa sera, venerdì 24 aprile 2020, dalle ore 19,00, con la partecipazione di:fsp e, ssp, Referenti paolini del Festival della Comunicazione, direttore dell'Ufficio nazionale Comunicazioni sociali della CEIdirettore Ufficio diocesano Comunicazioni sociali, direttore Ufficio Pastorale diocesano• Conclude:, Vescovo• Modera:vicedirettore Ufficio diocesano Comunicazioni sociali.Tutte le informazioni saranno disponibile nell'apposita sezione del sito www.diocesimolfetta.it