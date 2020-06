Discarica, il Comune procede per chiusura definitiva lotto esausti e post-gestione

La Giunta comunale, con delibera n. 88 del 17 giugno 2020, ha stabilito di procedere in proprio alla chiusura definitiva dei lotti esausti dellae alle attività di post-gestione.«Dopo mesi di interlocuzione continua con la Regione Puglia e con AGER abbiamo stabilito, di comune accordo,, che è da loro curata - dichiara il sindaco, Tommaso Depalma -. Al momento il progetto esecutivo della messa in sicurezza appaltato da AGER è quasi pronto, dopo di che si procederà alla gara di appalto per la concessione dei lavori. Nel frattempo, il Comune ha manifestato alla Regione l'intento di procedere in proprio alla progettazione esecutiva della chiusura definitiva dei lotti esausti della discarica e all'avvio della post-gestione degli stessi, un' operazione che ha un valore economico molto importante. D'altronde è proprio di questo che stiamo già interloquendo con la Regione perché i tempi delle querelle legali con Daneco non collimano con la nostramettendo in sicurezza quel sito, e la salute pubblica».