Depalma su aggressione a vigile: «Mai espresso in maniera negativa su Bitonto»

«Su quanto si è scritto in merito all'aggressione all'agente di Polizia Locale di pochi giorni fa, mi preme chiarire che personalmente e istituzionalmentee sui suoi abitanti».Il sindaco di Giovinazzo,ha chiarito con un post Facebook la sua posizione seguita al brutto fatto di cronaca accaduto la scorsa settimana sul lungomare e che vede sinora come unico identificato un 20enne bitontino.«Segnalo - ha continuato il primo cittadino giovinazzese - che nelle mie dichiarazioni successive all'accaduto ho sempre parlato di persone indesiderate senza specificare alcuna provenienza né tanto meno conoscevo la persona identificata e la sua città di origine. La storia del mio mandato da Sindaco è piena di attestazioni sincere e convinte verso Bitonto e i suoi cittadini. Ho sempre pensato che il miglioramento delle nostre comunità passasse attraverso una valorizzazione dei territori e non delle singole città. È superfluo rimarcare il rapporto di sincera amicizia fraterna che mi lega al sindaco Abbaticchio».ha quindi concluso scrivendo che aspetta in città i bitontini, in realtà tantissimi, che ogni sera affollano, non solo d'estate, le strade ed i locali della movida di Giovinazzo.