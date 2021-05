Depalma: «Il 44% dei cittadini di Giovinazzo ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Vicini ai ristoratori»

I DATI A GIOVINAZZO

VICINANZA AI RISTORATORI

Il Sindaco di Giovinazzo,, ha aggiornato il dato comunale su contagi e vaccinazioni attraverso un video postato sulla pagina Facebook ufficiale ( clicca qui ).Ad oggi, 14 maggio, secondo quanto riferito, sono circaSono esenti da vaccinazione 2.533 giovani cittadini dagli 0 ai 16 anni e quindi attualmente quasi ildella popolazione locale ha ricevuto almeno una somministrazione di siero anti-Covid (il totale di coloro i quali dovrebbero vaccinarsi e 17.300 circa).Gli attualmente positivi al Sars CoV2, ha riferito ancora Depalma, sono 63 (-4 rispetto all'11 maggio), mentre le vittime accertate sono state 16. Diminuiscono dunque sensibilmente le persone alle prese col virus ed aumentano guariti (1132) e vaccinati.Depalma ha quindi detto: «Non possiamo abbassare la guardia, ma dobbiamo fare di tutto per mantenere un equilibrio difficile che è quello tra tutela della salute e rilancio economico».Il primo cittadino ha quindi fatto riferimento alle attività di ristorazione, a piscine e palestre che hanno subito il danno maggiore da questa pandemia.«Abbiamo ascoltato il grido di dolore dei ristoratori - ha ricordato Depalma -, ma la verità è che questi allarmi quasi mai arrivano a chi ci governa. Voglio dire a queste categorie che siamo al loro fianco e che non capiamo alcune scelte prese a livello nazionale: resto convinto - ha evidenziato - che sia molto più sicuro far sedere le persone ad un tavolino, che non lasciarle per strada senza controlli».Per questo il Sindaco di Giovinazzo ha annunciato che il Comuneanche col rischio di creare disagi al traffico. Un modo per essere vicini particolarmente a chi, nei giorni scorsi, aveva lamentato di non avere spazi esterni disponibili. Chiunque sia interessato può scrivere al Comune o andare a Palazzo di Città per chiedere delucidazioni in merito.