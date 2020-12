10 foto Degrado e rifiuti. Ecco com'è ridotta la tenda della Protezione Civile

L'area giovinazzese dedicata all'esecuzione dei tamponi per il virus, allestita in via Papa Giovanni XXIII e chiusa da due settimane, è ora circondata dai rifiuti. I residenti, allarmati, hanno invocato l'intervento della, mentreha scritto, per ben due volte, allaLa postazione di Giovinazzo fu allestita in estate in una tenda, fornita proprio dalla, ubicata in una zona interna al presidio territoriale cittadino, con percorsi individuati e una segnaletica ad hoc. Adesso, però, è il degrado a imperversare: le fotografie scattate all'esterno della struttura dedicata sino a poco tempo fa all'esecuzione dei tamponi per rilevare ilrestituiscono, a maggior ragione se si parla di un presidio sanitario.«Negli ultimi giorni la situazione sta peggiorando» lancia l'allarme un residente della zona. Rifiuti di ogni genere lasciati all'interno ed all'esterno della tenda,, transenne per terra, financhedavanti all'ingresso della postazione medica. Nella segnalazione sono allegatescattate nel corso di vari sopralluoghi svolti negli ultimi giorni. In particolare si fa riferimento all'ingresso, dove sono presenti «rifiuti d'ogni tipo».Tra gli scatti è impossibile scorgere aspetti positivi, tutt'altro: rifiuti abbandonati, degrado, sporcizia. L'aspetto appare davvero poco rassicurante. Lecito, dunque, interrogarsi sui livelli di sicurezza garantiti, accolti in una struttura carente dal punto di vista igienico-sanitario.