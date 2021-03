Decaro avverte: «Possibili restrizioni per scuole nel barese e nel tarantino»

«Sapevamo che l'indice di contagiosità è per fortuna ancora sotto a 1, e quindi restiamo gialli. Però è molto probabile che dalle verifiche che stanno facendo in queste ore, quell'elemento nuovo introdotto dal Dpcmper l'Area Metropolitana di Bari e la provincia di Taranto potrebbe portare a delle».Queste le parole del sindaco di Bari e dell'Area Metropolitana, a margine della cerimonia tenutasi in Comune per i 30 anni dello sbarco della Vlora nel capuoluogo.«So che è dura - aggiunge - è passato un anno, migliora la temperatura, le giornate sono bellissime e abbiamo tutti voglia di uscire. Possiamo uscire, ma dobbiamo mantenere le distanze, non assembrarci. Chiedo un altro piccolo sforzo, dobbiamo cercare dentro di noi quel poco di forza che ci è rimasta per fare ulteriori sacrifici per un altro po' di tempo».