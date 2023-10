Provinciale Giovinazzo-Bitonto, partiti i lavori all'asfalto

Sono in corso di svolgimento i lavori al manto stradale lungo la strada provinciale 88 che collega Giovinazzo a Bitonto. Da tempo automobilisti, proprietari di fondi che insistono lungo l'arteria ed amministratori locali avevano fatto presente ai vertici della Città Metropolitana la necessità di riasfaltare alcuni tratti ormai consunti e nelle scorse ore sono partiti i lavori.Il territorio compreso tra Giovinazzo e Bitonto, inoltre, nelle prossime settimane ospiterà alcuni turisti che giungeranno in Puglia per una manifestazione legata alla mobilità sostenibile ed alla bike economy.«Una bella manifestazione - ha spiegato Tommaso Depalma, consulente del presidente regionale per questo settore - con dei croceristi che sbarcheranno e pedaleranno sulle nostre strade, fra Bari, Bitonto e Giovinazzo. È bello vedere attenzione degli enti, quando capiscono che bisogna fare bella figura, nell'interesse del territorio. Tra l'altro la crociera è organizzata da Gazzetta dello Sport e ci saranno come testimonial campioni del mondo e olimpici che pedaleranno con croceristi e appassionati del posto. Il tutto in sinergia con le società ciclistiche di Bitonto e Giovinazzo».L'auspicio è che interventi questo tipo o quelli di pulizia delle provinciali non siano effettuate solo in concomitanza con eventi importanti, ma che l'ente metropolitano prenda coscienza ben prima delle problematiche di alcuni territori.