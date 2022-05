Daniele de Gennaro presenta le sue liste ed il programma di coalizione

È arrivato di parlare "forte e chiaro" di programmi e di mostrare ai giovinazzesi i volti dei candidati e delle candidate al prossimo Consiglio comunale.torna in piazza Vittorio Emanuele II domani sera, 21 maggio, a partire dalle ore 20.00 per incontrare i cittadini e le cittadine che vorranno sostenerlo nella corsa a Palazzo di Città.«Questi siamo noi! - ha scherzato il candidato sostenuto da PrimaVera Alternativa, Sinistra Italiana, Per Daniele de Gennaro Sindaco, Movimento Puglia e Civica 22, riferendosi al video girato nelle scorse ore - Alla fine ci sono anche io. Domani sarà un'altra festa popolare; ci vediamo in Piazza all 20:00! Siete tutti invitati!».A questo link il video-invito ad esserci.