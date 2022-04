Daniele de Gennaro lancia la campagna elettorale: «Sogniamo una città migliore»

Il sogno e la rigenerazione. Sono queste le parole chiave di, che ieri sera, 9 aprile, in piazza Vittorio Emanuele II ha inaugurato la propria corsa verso la poltrona di primo cittadino a Palazzo di Città.De Gennaro, sconfitto cinque anni fa al fotofinish da Tommaso Depalma, si presenta all'appuntamento con le comunali del 12 giugno supportato da cinque liste:Di fronte ad un nutrito numero di supporter l'avvocato giovinazzese ha sottolineato le tematiche principali di quello che verosimilmente sarà il programma della propria coalizione: rigenerare una viabilità, spazi per eventi e cultura e cura del verde, di animali e degli anziani.Daniele de Gennaro, senza mai nominare direttamente i competitor, ha rievocato le battaglie durante il quinquennio all'opposizione: discarica (ha sottolineato), casa di riposo e zona artigianale.Chiusura dedicata al dibattito politico degli ultimi mesi: «Noi non apparteniamo a nessuno - ha sottolineato il consigliere di PVA per ben due volte -, noi non abbiamo i poteri forti alle spalle.».La sfida è lanciata.