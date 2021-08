Daniele Arciuli evade dal carcere di Trani. È caccia all'uomo

Avrebbero scavalcato il muro di cinta, per poi darsi alla fuga lungo via Andria. Due detenuti sono evasi questo pomeriggio dal carcere di Trani. Si tratta di, di 22 anni, condannato per l'efferato delitto di, ucciso nel 2015 in piazza Garibaldi, a Giovinazzo, e, di 28 anni.Lo rendono noto i sindacatie lo confermano fonti investigative che hanno avviato serrate ricerche con posti di controllo e perquisizioni in tutto il nord barese, fra cui Giovinazzo. «Ci viene segnalata una clamorosa evasione dall'ex super carcere di Trani - denuncia, segretario nazionale-. I due detenuti sono fuggiti scavalcando il muro di cinta. Sono in corso le ricerche da parte di tutte le forze di polizia che stanno setacciando il territorio».Ed è dura la protesta delche parla di «evasione annunciata. Adesso, però, è prioritario catturare i due evasi - denuncia- ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza, spesso trascurate, con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della». I due evasi, con vari precedenti, sono originari di Bari: il primo del quartiere San Girolamo, il secondo di San Pio.Il segretario nazionale sottolinea che «i due sono originari di Bari e nonostante uno fosse ristretto per(Arciuli, condannato a, accusato di concorso in omicidio aggravato e di detenzione e porto illegale di arma da fuoco per la morte di, il 21enne freddato il 24 marzo 2015 in piazza Garibaldie l'altro per rapina e per droga (De Noja) giravano liberamente per il carcere grazie alla scellerata vigilanza dinamica imposta alcuni anni fa dal».- dice ancora Pilagatti - ed il poliziotto della sala regia ha dato subito l'allarme quando i due hanno scavalcato il muro». In svariate occasioni, ilha rappresentato e manifestato la grave carenza di personale in servizio a Trani: «Il, in prima linea a tutela e salvaguardia dei diritti dei poliziotti penitenziari, rimarca la necessità di intervento da parte dell'Amministrazione Penitenziaria. A ciò si aggiunga una pessima organizzazione del lavoro».Subito è scattata la caccia ai due evasi da parte di tutte le forze di polizia, in particolare nella zona attorno al carcere. Per, segretario generale del, «questa di Trani è un'evasione annunciata, frutto della superficialità con cui sono state gestite le varie denunce sulle condizioni di sicurezza dell'istituto».