Dalla Fase 2 alla Fase 3: l'ARAC fa un bilancio dell'azione amministrativa e avanza proposte

La crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria si è fatta sentire. Tante attività commerciali stanno riprendendo la strada interrotta, tra mille difficoltà e qualche interrogativo di troppo.A Giovinazzo l'Amministrazione comunale, come accaduto in altre località, ha cercato di venire incontro agli operatori commerciali, concedendo suolo pubblico, non facendo pagare la TOSAP per la prima parte dell'anno ed anche la TARI, oltre a cercare un punto d'incontro con i proprietari dei locali per posticipare la rata IMU dal 16 giugno al 16 settembre per la frazione municipale.Ma sarà bastato? Lo scopriamo con la lettera aperta affidataci dal presidente del, l'associazione che mette insieme ristoratori, albergatori e commercianti di Giovinazzo,«Conseguentemente ai tristi accadimenti degli ultimi mesi dovuti all'emergenza sanitaria nazionale, l'associazione ARAC si è trovata a dover ricoprire un ruolo fondamentale in qualità di interlocutore con la pubblica amministrazione per cercare il più possibile di salvaguardare gli interessi del commercio tutto, più in particolare quei comparti dell'economia locale maggiormente danneggiati dagli eventi. Sappiamo benissimo che ci sono stati i decreti nazionali a dettare le linee guida per le amministrazioni locali, le quali poi hanno deciso di agire in funzione dei vari indirizzi politici, delle posizioni di bilancio, dell'attitudine al rischio, della competenza e della vicinanza alle attività stesse. Ogni comune d'Italia ha optato per scelte e tempistiche differenti e questo ha portato alcune amministrazioni ad agire nell'immediato, altre a prendersela un po' più comodamente, ma tutte con il solo scopo di aiutare in qualche modo il tessuto commerciale. Entrando più nel dettaglio e analizzando l'operato della nostra Amministrazione comunale,In molti incontri tenutisi con l'associazione ARAC appunto, sia il Sindaco, sia l'Assessore alle attività produttive, sia il Presidente del consiglio nonché alcuni consiglieri comunali, hanno espresso piena solidarietà e vicinanza ai commercianti ed in diverse circostanze hanno prospettato alcuni interventi riduttivi delle tassazioni locali, alcuni rinvii di pagamenti inevitabili, disponibilità totale per supportare effettivamente il rilancio economico e territoriale del paese. Soffermandoci su ciò che è già in atto, l'amministrazione e l'ARAC, hanno deciso diche potessero averne bisogno; abbiamo appoggiato la decisione di avere i parcheggi gratuiti in zona Pronto Soccorso e in zona Area Mercatale, come abbiamo sostenuto l'idea di lasciare invariate per quest'anno le tariffe dei parcheggi a pagamento. In merito invece a ciò che c'è da fare ancora, è fondamentale sottolineare che siamo in dirittura d'arrivo con il bilancio comunale e pertanto riteniamo che sia più o meno giunto il momento di concretizzare le intenzioni in azioni.È già cosa nota a tutti che la tassa per il suolo pubblico è stata azzerata dal governo centrale dal 1 maggio al 31 ottobre, per cui noi auspichiamo che ci vengano sottratti ulteriormente almeno i mesi di marzo e aprile; sappiamo che sono stati posticipati tutti i vari pagamenti a fine settembre, ma non sappiamo ancora di quei pagamenti quali effettivamente dovranno essere effettuati e quali invece no; sappiamo per certo che c'è stata una considerevole riduzione di produzione di rifiuti da parte delle attività nei mesi di chiusura, ma non sappiamo ancora di quanto verrà diminuita la tassa corrispondente; sappiamo che ci sono tutte le buone intenzioni di rilanciare il nostro paese ma. Dunque nutriamo speranze in merito a tutto quanto ci è stato prospettato, ma non ne abbiamo nessuna sicurezza.Nessun ostracismo ne tanto meno polemica, semplicemente ci è stato chiesto di aspettare e lo abbiamo fatto, ma adesso c'è da agire.