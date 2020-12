L', l'associazione che in città raggruppa i ristoratori, gli albergatori ed i commercianti ha in cantiere un ambizioso progetto, quello di mettere gratuitamente a disposizione di imprese e professionisti una task force per rispondere alle richieste degli autonomi.«La crisi del Covid-19 - si legge in una nota redatta dall'associazione - ha fatto emergere ancora una volta la necessità per i titolari di partite Iva di avvalersi di tutti gli strumenti che le leggi consentono per ricevere finanziamenti volti all'avvio o all'ampliamento dell'attività d'impresa nonché all'abbattimento del costo del lavoro. Per questo, come Arac, abbiamo pensato di creare».Uno sportello informativo «in grado di fornire documenti, informazioni e approfondimenti sulle opportunità in vigore, con l'obiettivo di aiutare gli imprenditori o chi vuole avviare un'attività commerciale ad orientarsi nella miriade di normative in costante evoluzione.sarà a disposizione dei professionisti e delle aziende per illustrare le possibilità di finanziamento ed i numerosissimi sgravi contributivi cui è possibile accedere».«Sarà garantita - conclude l'Arac - un'assistenza iniziale per coloro che decidano di avviare un'attività commerciale, nonché si sosterrà la creazione di una rete fra gli attori economici del territorio al fine creare».