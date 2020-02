Dal 28 febbraio l'Assemblea elettiva dell'Azione Cattolica diocesana

celebrerà dal 28 febbraio al 1 marzo la, dal titolo"Ac: una casa per tutti. Ho un popolo numeroso in questa città".A partire dal settembre scorso, le singole associazioni parrocchiali si sono preparate a questo appuntamento triennale, che permette di vivere pienamente la scelta democratica alla base dell'associazione.Intanto sabato 15 febbraio si sono concluse le assemblee cittadine, i cui coordinamenti sono presenza attiva all'interno delle quattro città della diocesi, dove stringere alleanze anche con le altre associazioni che operano sui territori cittadini, per contribuire alla formazione dei laici, al di là degli ambienti parrocchiali.L'Assemblea elettiva diocesana è un momento particolarmente significativo nel percorso associativo, a cui partecipano i membri dei consigli parrocchiali neo-eletti che andranno a eleggere i membri del Consiglio diocesano, in un esercizio di discernimento e responsabilità.L'Assemblea elettiva è anche occasione per tracciare le direttrici del prossimo triennio (2020-2023), con uno sguardo al "Futuro Presente" di questa associazione che si pone al servizio della Chiesa da oltre 150 annAderenti e non sono invitati a partecipare all'Assemblea, i cui lavori cominceranno venerdì 28 febbraio alle ore 18.00, all'interno del Seminario Regionale.