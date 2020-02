Da oggi a domenica l'assemblea elettiva dell'Azione Cattolica diocesana

IL PROGRAMMA

L'ASSEMBLEA

Da venerdì 28 febbraio a domenica 1 marzo, ldiocesana celebrerà laQuest'anno il titolo scelto èL'assemblea si terrà nel il Seminario Regionale a Molfetta.L'assemblea coinvolge attivamente anzitutto i membri dei consigli parrocchiali di Ac delle quattro città che compongono la diocesi (saranno presenti circa 230 delegati), e potranno poi anche intervenire gli aderenti non delegati, i direttori degli Uffici diocesani e i referenti di quelle associazioni con cui negli anni Azione Cattolica ha avuto modo di collaborare, per una presenza attiva e proficua sui territori cittadini e in diocesi.I lavori assembleari cominceranno oggi,In questa serata i presidenti parrocchiali neo eletti riceveranno il mandato dal vescovo Mons. Domenico Cornacchia.Domani, sabato 29 febbraio sarà dedicato alla relazione della Presidente diocesana uscente,con l'intervento di Monica Del Vecchio in qualità di Responsabile nazionale per la Promozione associativa e il saluto di Pina Raguso, Segretaria della Delegazione di Ac regionale, e degli Uffici o delle associazioni invitati.Domenica 1 marzo la giornata inizierà con la Sanata Messa messa presieduta dal giovinazzese don Gianni Fiorentino, Assistente unitario di Ac, e proseguirà con i gruppi di studio sulla bozza del Documento finale, le votazioni, la proclamazione degli eletti al Consiglio diocesano e l'atto di affidamento a Maria.Va inoltre specificato che sabato 29 febbraio, dalle ore 16.30, sarà presente uno stand del Social Market Solidale (di cui l'Ac diocesana è cofondatrice, insieme al Rotary Club di Molfetta) per una raccolta alimentare straordinaria.L'Assemblea elettiva diocesana, che si svolge ciclicamente ogni tre anni, è un momento altamente democratico e di condivisione. Si è chiamati a eleggere i futuri consiglieri dei Settori (Giovani e Adulti) e dell'articolazione (Acr), con discernimento e responsabilità. Fra questi verranno poi eletti i membri della Presidenza, organo esecutivo dell'associazione.Durante i tre giorni dell'Assemblea, si delineeranno anche le rotte future per proseguire questa lunga storia di fede e impegno per la Chiesa e la società.