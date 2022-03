Da Giovinazzo a Bitonto per rubare le cicorie: preso

Da Giovinazzo a Bitonto, in pieno giorno, per far incetta di cicorie. È successo ieri mattina in contrada Pezza Miola, nell'agro bitontino, dove intorno alle ore 10.00, i vigilantes dellahanno colto in flagranza di reato un individuo, che, sino a quel momento, aveva rubatoL'uomo, dopo averle rubate da un campo, le aveva riposte in un grosso bustone di plastica, ma è stato fermato dal personale deldi largo monsignor Caldarola, impegnato nel consueto servizio di vigilanza dell'agro bitontino. Il malfattore (un giovinazzese, di cui non sono state rese note le generalità, al volante di una, nda) è stato identificato da una volante della, allertata dalla centrale operativa e subito intervenuta.Di lì a poco, inoltre, gli uomini dellahanno sventato un altro furto di ortaggi. In entrambi i casi, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Continua, dunque, il monitoraggio dell'agro bitontino, svolto con perizia e costanza dalle pattuglie e dal personale delal servizio del mondo agricolo.