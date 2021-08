Sono entrati in una villetta nelle campagne di Giovinazzo e non trovando nulla da arraffare hanno rapitoun giovane esemplare di pastore tedesco. La scoperta è stata fatta dal proprietario che ha denunciato il furto aie ha subito iniziato a cercarlo chiedendo - anche tramite i social - un aiuto per poterlo trovare., un cucciolo di pastore tedesco di appena 4 mesi, è scomparso dopo Ferragosto da una villetta ubicata in località Sant'Eustachio, al confine con Bitonto. «Hanno divelto la recinzione e si sono introdotti all'interno della mia casa», afferma il proprietario. E quando i ladri sono andati via, del quattro zampe non c'erano più tracce. Una fuga solitaria, insomma, sarebbe proprio da escludere. Il timore, dunque, è che si tratti di un vero e proprio furto, probabilmente su commissione.: «Se qualcuno avesse informazioni o dovesse notarlo in giro è pregato quindi di rivolgersi aioppure alla», continua. Una situazione, quella dei furti, assai pericolosa anche perché non si sa questi cani per cosa vengano poi utilizzati. Di solito i cani di grossa taglia rubati vengono spesso utilizzati per la riproduzione di esemplari poi destinati, non tanto alla vendita, quanto ai combattimenti, eventi crudeli e soprattutto clandestini.Su commissione, invece, i furti dei cani di razza di piccole dimensioni avvengono direttamente nelle abitazioni oppure negli allevamenti. Un fenomeno purtroppo in forte aumento che fa pensare a quale mercato nero siano indirizzati i nostri animali da compagnia e a quali attività illecite possano poi andare ad alimentare.