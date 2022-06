FestivalMar anno zero: buona la prima (FOTO)

GLI ARTISTI

IL COMMENTO DEL DIRETTIVO DI CULTURALY

9 foto FestivalMar 2022 Marzia Morva

La, evento culturale che si tiene in tutta Europa, anche a Giovinazzo è stata celebrata con una serie di concerti, performance dal vivo di alto spessore stilistico, musicale e culturale, grazie al lavoro dell'Associazione Culturaly. La finalità era quella di creare aggregazione sociale tra la gente ed è stata ampiamente raggiunta.Grazie a questa realtà associativa culturale, turistica e musicale si è svolto quindi a Giovinazzo iledizione del 2022, che ha riscosso un grande successo di pubblico e di presenze. Sui due lungomari della città ha pulsato la musica nella sua varietà di generi e stili per avvicinare tutti, proprio perché la musica unisce e include.Inizio dell'evento sulle note dell'hard blues per un repertorio di qualità suonato dalla band The Blue Bird Quartet in un linguaggio molto interessante e gradevole da ascoltare, seguito dal nuovo progetto musicale del batterista Antonio Di Lorenzo che ha proposto brani noti italiani e stranieri su arrangiamenti jazz, pop con note emozionali poste lì accuratamente e diffuse oltre che ben mescolate a sperimentazione e un tocco di elettronica. La serata sul palco allestito al Piazzale Aeronautica, luogo magico in cui si esprimono a pieno il principio dell'incontro e dell'aggregazione, sotto le stelle del solstizio d'estate ha proposto altre situazioni di musica dal vivo. Il giovane talento della nostra città Tommaso La Notte e la sua band per una presentazione, svoltasi finalmente a Giovinazzo, del suo lavoro discografico "Pop notturno" che racconta delle atmosfere della notte che suscitano pensieri e riflessioni utili a comporre. Il trio del trombettista Michele Fiorentino ha deliziato e conquistato il numeroso e partecipe pubblico con un repertorio versatile intriso di emozioni in musica tra cui " Imagine" di J. Lennon e "Fragile" di Sting.La conclusione della prima edizione del FestivalMar è stata affidata aglicover band degli Stadio, fantastica nel suo fare musica. Attraverso pagine musicali ricche di nostalgia e ricordi a noi cari hanno proposto brani intramontabili per poi divenire opportuna band di supporto del chitarrista di fama internazionaleco-fondatore del gruppo emiliano. Portera, guest star dell'evento, è stato musicista di grande spessore e collaboratore prezioso di tanti grandi artisti italiani tra cui Lucio Dalla, suo pigmalione, Vasco Rossi, Ron, Eugenio Finardi. Un artista carismatico, grintoso che ha saputo riportare in vita il genio e con la sua bella voce il repertorio di Lucio Dalla. Ha narrato e suonato, "Vita", "4 marzo 1943", "Disperato Erotico Stomp", "Piazza Grande ", Caruso" a dieci anni dalla sua scomparsa. L'associazione Culturaly, ringraziando l'amministrazione comunale e gli sponsors per il sostegno, ha dato appuntamento all'edizione del 2023 nel segno della musica che fa sognare e che unisce.Questo è il commento del direttivo dell'associazione a chiusura dell'iniziativa.«L'intento di FestivalMar 2022 era unire la gente alla musica nell'abbraccio del mare. È esattamente quello che è successo martedì sera 21 giugno. La nostra associazione si è unita alla cittadinanza per cogliere i magici momenti sonori che i vari musicisti esibitisi hanno donato a tutti noi. Culturaly nasce ed opera per donare momenti di serenità e di cultura: la serenità è il sentimento che più ci è arrivato durante le varie esibizioni. Abbiamo condiviso sorrisi, emozioni e sensazioni che mancavano da tempo per molteplici motivazioni. L'associazione ringrazia tutti coloro i quali hanno in ogni modo contributo affinché questo accadesse. Grazie ai fantastici musicisti, alle istituzioni e soprattutto a tutti coloro che hanno partecipato come spettatori. La significativa presenza di pubblico a FestivalMar 2022 ci spingerà a fare di più e sempre meglio».