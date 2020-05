Covid19, risalgono i contagi in Puglia: 49 nelle ultime ore

Ancora 3 morti

Aumenta anche il numero dei guariti

Bollettino giornaliero parzialmente amaro, quello diramato ieri sera dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Nelle ultime ore sono stati riscontratiIn totale, da inizio pandemia, le persone infettatesi sono 4.245.Dei nuovi casi ben 29 hanno riguardato la Città Metropolitana di Bari, ma nessuno di essi afferisce a persone residenti a Terlizzi. I casi totali in città, compresi i guariti, rimangono 9. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, nella ex provincia barese sono risultate positive 1.362 persone. I tamponi totali effettuati in regione sono 72.796 e, come da prassi, anche questi ultimi sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per le verifiche di seconda istanza.Purtroppo la Puglia ha fatto registrare nelle ultime 24 ore anche 3 decessi, ma nessun caso ha riguardato la nostra Città Metropolitana. Da inizio diffusione del Covid 19, in regione ci sono purtroppo state 442 vittime (una era terlizzese).Le buone notizie arrivano dal numero dei guariti, sopra quota mille: ora sono 1.004 i pazienti che si sono lasciati il virus alle spalle. In ospedale restano in 355, 10 in meno rispetto all'ultimo resoconto del Dipartimento Salute regionale. Tra di essi 35 sono ancora in terapia intensiva. In 2.410 si stanno curando a casa, mentre il numero di persone attualmente positive sono 2.800.