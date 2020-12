Covid, USCA per Giovinazzo a Molfetta: Depalma e Minervini vincono la loro battaglia

L'ESITO DELLA RIUNIONE CON I 41 SINDACI

LA SODDIFAZIONE DI DEPALMA

Non più Palo del Colle come riferimento, ma la vicina Molfetta. Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, su cui la Puglia aveva mostrato tante lacune ad inizio di questa seconda ondata pandemica, cresceranno di numero e per i giovinazzesi c'è la buona notizia: per loro sarà quella istituenda a Molfetta a coordinare tutte le attività per star vicini alle famiglie con ammalati Covid in casa.Lee di questo è sembrato molto soddisfatto il Direttore generale,, che ieri, 14 dicembre, ha incontrato in via telematica i 41 sindaci dell'Area Metropolitana.«La programmazione nel periodo intercritico ha consentito alla ASL di reggere l'impatto della seconda ondata – ha detto Sanguedolce nel corso della conferenza – e si è sviluppata su più livelli: adeguamento strutturale, assunzioni, investimenti per dotazione tecnologica e protocolli operativi di gestione dei pazienti in fase di dimissione per garantire il turn over e liberare posti negli ospedali».La fase più delicata ha riguardato i mesi compresi fra giugno e settembre, quando la direzione strategica della ASL ha mantenuto attive in tutti i suoi ospedali le zone di osservazione con percorsi dedicati pronti ad accogliere pazienti Covid-19. Il mantenimento di queste zone ha favorito la riconversione lampo delle strutture avvenuta poi a novembreNei mesi estivi sono state inoltre programmate e accelerate le assunzioni e sono proseguite le acquisizioni di dotazioni tecnologiche, oltre alla formazione continua degli operatori.Nella nuova programmazione ha occupato un ruolo centrale il Dipartimento di prevenzione che con le sue postazioni distribuite in tutta la provincia garantisce l'esecuzione di 3100 tamponi al giorno per un totale di 22mila tamponi settimanali. Il Dipartimento ha dedicato esclusivamente alle attività di contact tracing, contenimento del contagio e sorveglianza sanitaria 206 dei suoi operatori, tra cui medici, infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione.Sul fronte ospedaliero la ASL sta procedendo alla attivazione di ulteriori 50 posti letto al San Paolo e a Putignano, oltre i 324 già operativi. Mentre per la parte territoriale è in corso il completamento della«Nonostante la curva epidemiologica sia in calo, bisogna tenere alta la guardia – ha concluso il dg Sanguedolce – e lavorare nei prossimi giorni per rafforzare la assistenza sul territorio, con particolare riferimento ai percorsi di cura per le persone più fragili, in primis quelle non autosufficienti che, se colpite dal virus, hanno bisogno di una attenzione costante».Sindaco di Giovinazzo, ed il suo omologo molfettese Tommaso Minervini hanno lavorato ancora una volta di squadra, ottenendo un risultato d'Ambito rilevante in questo periodo di emergenza: «Ringrazio Minervini per il supporto e per il bel lavoro svolto insieme - ha detto il primo cittadino giovinazzese -. Presto avremo a Molfetta la sede dell'USCA che interesserà anche Giovinazzo e di questo siamo molto contenti. Era difficile lavorare bene con i poveri medici costretti ad arrivare da Palo del Colle e poi magari, per effettuare più interventi nella medesima giornata, obbligati a rientrare per le operazioni di svestizione, igienizzazione per poi ripartire. Confronto schietto col dg Sanguedolce che ho personalmente apprezzato. Con Minervini abbiamo lavorato in sinergia per il nostro territorio e questo ritengo sia un ottimo risultato per le nostre due città. Speriamo quanto prima - ha concluso - di ottenere, così come ci è stato promesso, dati certi ed allineati sui casi nelle nostre comunità (ci sono persone negativizzate che ancora risultano in elenchi), in modo da fornire massima assistenza alle famiglie coinvolte e soprattutto dare alla stampa a nostra volta dati più certi, al fine di tracciare un quadro più aderente possibile alla realtà di Giovinazzo».