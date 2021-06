Covid, nessun decesso registrato nelle ultime ore in Puglia

La situazione attuale in Puglia

Ancora una buonissima notizia: nella giornata di ieri, domeni13 giugno, la Puglia non ha fatto registrare alcun decesso per Covid-19. Non accadeva da mesi ed è l'ennesimo segnale incoraggiante su un affievolimento del contagio per la fisiologica perdita di forza del virus e per la campagna vaccinale che prosegue a ritmi serrati.Dall'inizio dell'epidemia restano pertanto 6588 le vittime, 2269 nell'Area Metropolitana di Bari.I nuovi casi emersi dall'analisi di 4001 tamponi sono stati 73, pari all'1,82% del campione. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati 252233 i pugliesi che si sono contagiati.Gli attualmente positivi sono 13217 (595 in meno rispetto a sabato). Tra di essi 12933 si stanno curando a casa, mentre scendono a 284 (-5) i ricoverati in ospedale. Sono 27 i posti letto occupati nelle terapie intensive di Puglia.I guariti sono saliti a 232428, ben 668 nelle ultime ore.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.