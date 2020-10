Covid in Puglia: sale il numero dei positivi, ma scende quello dei ricoverati

I contagi per provincia



La suddivisione dei decessi per provincia



Il dato pugliese

Sale il numero dei contagiati in Puglia, arrivati da inizio emergenza sanitaria a a 9.300, ma scende il numero degli attualmente ricoverati, in totale 322, uno in meno rispetto a venerdì.Il dato di ieri racconta di 184 nuovi positivi al virus su ben 5.189 tamponi. I casi sono così suddivisi: 60 in Capitanata,43 nel tarantino, 11 nella Bat, 9 nel leccese, 4 nel brindisino, cinque relativi a residenti fuori regione.Si è registrato anche un decesso nel foggiano ed il triste computo delle vittime del Covid19 è salito a 607, di cui 173 nell'Area Metropolitana di Bari e uno a Giovinazzo, in marzo. Si trattava di un 91enne.3718 Città Metropolitana di Bari2268 Provincia di Foggia882 Provincia di Lecce846 Provincia Bat799 Provincia di Brindisi713 Provincia di Taranto72 relativi a residenti fuori regione2 provincia di residenza non nota173 Città Metropolitana di Bari (21 a Giovinazzo)171 Provincia di Foggia84 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi64 Provincia Bat48 Provincia di Taranto4 residenti fuori regioneDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati complessivamente 450.063 test rino-oro-faringei. 4.982 pazienti sono risultati guariti (22 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 3.711, l'8.7% dei quali è ricoverato in ospedale (322, uno in meno rispetto a venerdì) mentre il 91.3% (3389 persone) è in isolamento domiciliare. 22 pazienti (pari allo 0.6% di tutti i casi attualmente positivi) sono al momento in terapia intensiva.