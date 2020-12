Covid, in Puglia il 2020 finisce con 21 decessi e 1378 guarigioni

21 decessi

La situazione attuale in Puglia



Il dato giovinazzese

Sono 1661 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nell'ultimo giorno di un 2020 funesto. La percentuale su tamponi effettuati (10836) è del 15,32%, ancora un dato inquietante. Dei nuovi positivi, ben 698 risiedono nell'Area Metropolitana di Bari. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1044314 test, dai quali sono emersi complessivamente 90964 casi di positività (l'8.71% del campione totale).Il 2020 se ne è andato portando via altre 21 persone colpite da Sars Cov 2. Di queste vittime, 11 erano di comuni del barese. In totale, nell'anno appena trascorso sono morte in Puglia per Covid 2472 persone, 749 delle quali risiedevano nell'ex provincia di Bari.781 Provincia di Foggia749 Area Metropolitana di Bari328 Provincia Bat252 Provincia di Taranto182 Provincia di Lecce158 Provincia di Brindisi20 residenti fuori Regione2 di provincia di residenza non notaIn Puglia, al 31 dicembre 2020, ci sono 53.002 persone positive al virus e 51.383 di essi si stanno curando in isolamento domiciliare, ben 268 in più nelle ultime ore. Sono invece scesi a 1490 i ricoverati in ospedale, con 129 di essi che lottano in terapia intensiva.L'anno trascorso si è chiuso a Giovinazzo con 199 attualmente positivi, circa 170 guarigioni da inizio seconda ondata e quasi 400 persone contagiate da inizio pandemia. Purtroppo la nostra cittadina piange anche 6 vittime.