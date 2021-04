Covid in Puglia: a Pasquetta 20 morti in Puglia

La situazione in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Nel giorno di Pasquetta in Puglia sono stati registrati altri 20 decessi per Covid-19, 9 nel barese, 6 nel tarantino, 2 nel brindisino, 2 in Capitanata, 1 di un residente fuori regione. Il totale dei morti da inizio emergenza sanitaria è salito a 4931 e 1673 sono state le vittime nel territorio della ex provincia di Bari.Intanto, nelle ultime ore sono stati effettuati altri 3978 tamponi rinofaringei,hanno fatto emergere altrettante positività al virus. Un dato sempre preoccupante, che certifica una volta di più quanto la Puglia sia in piena terza ondata.I guariti, invece sono stati 608 in 24 ore, con il computo che è salito a 145.721 pugliesi che si sono lasciati alle spalle la malattia.Attualmente in Puglia ci sono 51.220 positivi al Sars CoV2 e 49.062 (il 95,8%) si stanno curando in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale aumentano ancora, con 2158 posti letto occupati nei reparti Covid (+10 rispetto alla domenica). 258 sono i pazienti in lotta in terapia intensiva.Attualmente a Giovinazzo ci sono 154 persone positive, mentre in 1002 hanno contratto il virus da inizio pandemia. Sono 835 i guariti e 13 le vittime, la più giovane delle quali aveva 57 anni.