Covid: in Puglia 7 decessi, 730 contagi e 97 guariti nelle ultime ore

7 DECESSI NEL BARESE



IL DATO ATTUALE IN PUGLIA

AGGIORNAMENTO SU GIOVINAZZO

Sono saliti a 28431 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione lunedì 9 novembre. I dati sono aggiornati alle ore 16:00. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 605356 test. 7774 pazienti sono guariti (97 nelle ultime ore).Sono stati purtroppo registrati 7 decessi nelle ultime ore, tutti nel barese. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 844.I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 17813, il 6.1% dei quali è ricoverato in ospedale (1087, 84 in più rispetto a domenica) mentre il 93.9% (16726 persone) è in isolamento domiciliare. 119 pazienti sono al momento in terapia intensiva, 4 in meno nelle ultime ore.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 4103, 730 dei quali (pari al 17.79%) hanno avuto riscontro positivo: 276 nel barese, 155 in Capitanata, 98 in provincia di Lecce, 81 nella Bat, 62 in provincia di Brindisi, 54 nel tarantino, 4 relativi a residenti fuori regione.Nella serata di ieri, 9 novembre, il Sindaco Tommaso Depalma ha comunicato che le persone attualmente positive a Giovinazzo sono salite a 63, due delle quali si trovano in ospedale. Nella prima ondata del virus, i contagiati erano stati 11, con un decesso nel mese di marzo.