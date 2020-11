Covid: in Puglia 12 morti, 905 nuovi contagi e 191 guariti nelle ultime ore

I positivi registrati nelle singole province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

I decessi verificatisi nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per provincia

Il dato giovinazzese

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 14:30 di domenica 15 novembre. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 655306 test, dai quali sono emersi complessivamente 34438 casi di positività (il 5.25% del campione totale).13574 Area Metropolitana di Bari8041 Provincia di Foggia3829 Provincia Bat3771 Provincia di Taranto2601 Provincia di Lecce2353 Provincia di Brindisi258 relativi a residenti fuori regione11 provincia di residenza non nota8751 pazienti sono guariti (191 nelle ultime ore) mentre il bilancio dei decessi è salito a 985 (12 nelle ultime ore).I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 24702, il 5.8% dei quali è ricoverato in ospedale (1441, 26 in meno rispetto a sabato) mentre il 94.2% (23261 persone) è in isolamento domiciliare.174 pazienti disponibili negli ospedali pugliesi, per una capienza pari al 47.15%.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 6070,hanno avuto riscontro positivo. Il dettaglio:217 Provincia Bat201 Area Metropolitana di Bari124 Provincia di Taranto123 Provincia di Lecce121 Provincia di Foggia102 Provincia di Brindisi9 residenti fuori regione8 provincia di residenza non notaSono stati purtroppo registrati 12 decessi nelle ultime ore: 5 nel barese, 3 nel foggiano, 2 nella Bat, uno nel tarantino, uno in provincia di Brindisi. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 985.324 Provincia di Foggia288 Area Metropolitana di Bari (3 a Giovinazzo)105 Provincia Bat93 Provincia di Lecce86 Provincia di Taranto77 Provincia di Brindisi8 residenti fuori regioneSono sempre 106 i positivi a Giovinazzo secondo i dati raccolti dal Comune. Dall'inizio della nuova ondata ci sono stati 159 contagi complessivamente, 50 persone sono guarite e 3 sono purtroppo decedute.