Covid, il 10,7% dei tamponi effettuati in Puglia nelle ultime ore ha dato esito positivo

Altri 6 decessi

La situazione attuale in Puglia

Nessun aggiornamento a Giovinazzo

Il 10,7% dei tamponi effettuati in Puglia nelle ultime ore ha dato esito positivo al Covid. Si tratta di 758 positivi su 7083 test rinofaringei registrati. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1494986 test, dai quali sono emersi complessivamente 140459 casi di positività (il 9.39% del campione totale).La giornata di domenica 21 febbraio ha fatto registrare anche 6 vittime: 3 nel barese, 2 in Capitanata, 1 nel tarantino. Il computo totale dei morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 3765 e 1200 vivevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.Nella nostra regione sono 33.198 gli attualmente positivi al Sars CoV2 e 31767 persone si stanno curando a casa. Sono invece 1431 i pazienti ricoverati nei reparti Covid pugliesi.I guariti sono stati nelle ultime ore 638, portando il totale da inizio pandemia a 103.496.Il dato giovinazzese è aggiornato dal Comune al 14 febbraio e raccontava di 127 positivi, 710 contagiati da inizio emergenza sanitaria, 574 guariti dal virus e purtroppo 9 decessi.