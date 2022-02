Covid, Giovinazzo di nuovo sopra la media metropolitana per contagi

Sono aumentati i contagi da Covid-19 a Giovinazzo tra il 31 gennaio ed il 6 febbraio. Non ci sono stati però incrementi delle ospedalizzazioni.Il dato emerge dal settimanale report dell'ASL Bari, da cui si evince che nella cittadina adriatica sono state 217 le nuove infezioni, con un tasso di positività ogni ipotetici 100mila abitanti salito a 1111,5 casi, sopra la media metropolitana ferma a 978,3 frutto di 12.035 contagi complessivi nei 41 comuni, in calo del 20,5% rispetto alla settimana precedente e più che dimezzato (-54,6%) nel confronto con la rilevazione d'inizio gennaio, quando si era toccato il picco di 2.157,4 casi per 100mila abitanti.Nella settimana tra il 24 gennaio ed il 30 gennaio i contagi a Giovinazzo erano stati 196 per una media di 1003,9 positivi ogni 100mila residenti.