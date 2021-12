Covid, Giovinazzo di nuovo nettamente sopra la media metropolitana per contagi

È stato confermato dall'Azienda Sanitaria Locale di Bari il dato che vede Giovinazzo nuovamente sopra la media metropolitana per contagi.Nella settimana tra il 29 novembre ed il 5 dicembre sono statiregistrati, per un tasso ogni ipotetici 100mila abitanti risalito al. Un dato nettamente superiore a quello della ex provincia barese, dove il tasso è del 28,3 (348 casi). Nei giorni dal 22 al 28 novembre, invece, i contagi erano stati 11 per una media del 56,3. Numeri lievemente in calo, ma che comunque collocano la cittadina adriatica al terzo posto tra quelle del barese per media contagiati ogni 100mila residenti.Secondo un report comunale, al 1° dicembre erano complessivamente 24 i positivi al Sars CoV2 sul territorio cittadino e 1326 i giovinazzesi contagiatisi da inizio pandemia, con 17 decessi ufficializzati.Numeri che devono essere tenuti sotto controllo dalle autorità comunali, per evitare di alimentare ulteriori focolai nelle prossime settimane, quelle in cui bisognerà prestare maggiore attenzione. Sotto la lente d'ingrandimento i contagi tra i piccoli nelle scuole.