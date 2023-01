Covid, continua il calo dei contagi a Giovinazzo

Continua la costante discesa del numero dei contagi da Covid-19 a Giovinazzo.Ad attestarlo è il consueto report settimanale dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari. Nella cittadina adriatica sono statii nuovi casi riscontrati tra il 16 ed il 22 gennaio scorsi. Casi hanno fatto scendere il tasso di positività ogni 100mila abitanti anettamente sotto la media metropolitana, a sua volta in discesa sino a 100,2.Rispetto alla settimana precedente a Giovinazzo sono state ufficializzate 9 infezioni in meno.Da inizio pandemia sono quasi 10mila i giovinazzesi infettatisi con il Sars Cov2 e sue varianti e purtroppo 17 sono state le vittime. Non si registrano decessi dal maggio 2021. La più giovane delle vittime aveva 57 anni, il più anziano 91.