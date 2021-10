Covid, contagiata una famiglia. Risalgono i numeri a Giovinazzo

Solo 48 ore fa lo avevamo preannunciato. A Giovinazzo tornano a crescere, seppur di poco, i numeri dell'epidemia da coronavirus.Il contagio di un intero nucleo familiare ha portato gli attualmente positivi al Sars CoV2Non ci sono ricoverati e le persone infettatesi sono tutte in buone condizioni ed alcuni di loro sono sulla via della guarigione.Dall'inizio dell'emergenza sanitaria si sono infettati 1279 (+4) giovinazzesi e(+1). Le vittime sono state, con 7 morti nel 2020 e 10 decessi registrati nel 2021. Non si registrano vittime da metà maggio.Nella fascia d'età compresa tra i 60 ed i 69 anni si registrano i primi due contagi dal 18 settembre scorso, mentre i bimbi dagli 0 ai 9 anni ammalatisi passano da 45 a 47.Gli ultracinquantenni sono stati i più colpiti con 234 casi complessivi da inizio pandemia, ma in quella stessa fascia anagrafica non si registrano contagi da oltre due mesi, precisamente dal 12 agosto scorso, mentre tra gli over 40 non ci sono infezioni ufficializzate sul territorio comunale dal 28 agosto. Eccellente infine il dato sugli ultraottantenni: nessun contagio a Giovinazzo addirittura dal 12 maggio.Di seguito il sunto per decennio anagrafico: