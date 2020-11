Covid a Giovinazzo, Depalma: «Nessun aggiornamento sui positivi. In arrivo nuove decisioni»

Il caso di positività al Covid19 di un alunno alla scuola "Marconi" è rimbalzato sui social network nelle scorse ore. Inevitabile la decisione presa da ASL Bari, dirigenza scolastica e Comune di Giovinazzo di chiudere il plesso e di porre in isolamento fiduciario i contatti dello studente.Nella serata di martedì 17 novembre sono arrivate anche le precisazioni del Sindaco: «Ad oggi non abbiamo ricevuto il nuovo aggiornamento sulle persone attualmente positive sul nostro territorio - ha detto il primo cittadino, lasciando intendere che nella giornata di domani c'è da attendersi novità -. Purtroppo dobbiamo segnalare il caso di un alunno positivo alla scuola media "Marconi": in via precauzionale - ha quindi ribadito - l'intero plesso sarà chiuso ein attesa di nuove disposizioni da assumere di concerto con Istituto scolastico e Asl».Da più parti s'invocano decisioni più drastiche per ciò che attiene le competenze dell'Ente comunale e così Depalma ha spiegato: «Ieri, durante la riunione del COC (Centro Operativo Comunale, ndr), abbiamoCome ci ha ricordato oggi il Presidente Sergio Mattarella, la situazione resta difficile, dobbiamo adottare tutti comportamenti responsabili. Aggiornamenti ulteriori quanto prima».Di fondamentale importanza resta anche la vigilanza nelle ore serali, quando tanti cittadini ci segnalano troppi gruppetti di giovani in giro che non rispettano distanziamento, utilizzo delle mascherine e divieto di circolazione dopo le 22.00. Alle forze dell'ordine il compito di porre un definitivo freno a questi comportamenti.