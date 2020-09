Covid, 63 positivi in Puglia su 4.011 tamponi. Un morto nel tarantino

Le dichiarazioni di Antonio Sanguedolce

La situazione attuale

Sono 63 i nuovi positivi in Puglia al Covid-19 in Puglia, un dato pari all'1,57% dei 4.011 tamponi effettuati. Di questi, purtroppo la maggior parte riguardano la ex provincia baresementre sono 10 quelli del tarantino, 6 in Capitanata, 6 in Salento, 4 nella Bat, 4 in provincia di Brindisi. Il totale dei positivi pugliesi da inizio pandemia è salito a 6.752 su 364.798 tamponi analizzati.Nella giornata di ieri si è purtroppo registrato un nuovo decesso nella provincia di Taranto, con il computo delle vittime in regione che è così salito a 575 (162 nel barese, 1 a Giovinazzo).Così si è espresso il Direttore generale Asl Bari, Antonio Sanguedolce: «Sono 33 i nuovi casi di contagio rilevati dal Dipartimento di Prevenzione. Si tratta in particolare di 24 contatti stretti collegati a casi già isolati e sottoposti a sorveglianza, mentre sui restanti 9 è in corso l'attività di tracciamento».Spento il focolaio di Polignano a Mare, scaturito dai dipendenti di un'azienda ortofrutticola, occhi puntati sul capoluogo in cui stanno aumentando i casi, spesso per rientro dall'estero o per condotte non rispettose delle norme anti-Covid.In Puglia attualmente ci sono 1.915 positivi, tra cui 214 in ospedale e 13 in terapia intensiva, mentre coloro i quali si curano in casa sono 1.701 (l'88,9%). I casi giovinazzesi sono ufficialmente 6 in attesa di nuove comunicazioni. Le buone notizie arrivano dai guariti, 10 nelle ultime ore che portano il totale a 4.262.