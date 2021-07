Covid, 47 nuovi contagi e 29 guarigioni nelle ultime ore in Puglia

Decessi

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Nelle ultime ore la Puglia ha fatto registrare 47 nuovi contagi da Sars CoV2 su 4108 tamponi effettuati, pari all'1,14% del campione totale. Da inizio pandemia si sono dunque infettati 254.243 pugliesi e, con le 29 negativizzazioni di ieri, sono 245.808 i guariti. Di seguito il sunto dei nuovi contagi suddivisi per provincia di residenza:22 Provincia di Lecce14 Area Metropolitana di Bari5 Provincia di Brindisi4 Provincia di Foggia3 Provincia Bat2 casi precedentemente attribuiti a provincia non nota sono stati classificati1 Provincia di TarantoLa nostra regione non ha fatto registrare decessi per il secondo giorno consecutivo e quindi i morti per Covid-19 in Puglia restano complessivamente 6659, così suddivisi:2277 Area Metropolitana di Bari1510 Provincia di Foggia1028 Provincia di Taranto722 Provincia Bat677 Provincia di Lecce388 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaNella nostra regione ha ripreso a crescere il numero dei positivi al virus. Sono attualmente 1776 (+18 rispetto a domenica) e 1700 si stanno curando a casa. Cresce lievemente anche il numero dei ricoverati: sono 76 (+1) di cui purtroppo 10 in terapia intensiva (+2).A Giovinazzo si sono infettate 1235 persone da inizio pandemia, 1215 sono stati i guariti, 17 le vittime (7 nel 2020 e 10 nel 2021) e 3 gli attualmente positivi sul territorio cittadino. Purtroppo sono in attesa di tampone altre persone ed il numero sembra destinato a salire.