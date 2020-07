Covid-19, un nuovo contagio ed un morto in Puglia nelle ultime ore

IL DATO PUGLIESE AL 16 LUGLIO

La Regione Puglia ha comunicato nella serata di ieri che su 2.711 tamponi effettuati nelle ultime ore, uno ha dato esito positivo e si tratta di persona ospite del CARA di Brindisi. I contagiati da inizio pandemia sono 4.542, mentre nella ex provincia barese restano 1.494.C'è stato anche un decesso in Salento e così il numero delle vittime pugliesi è salito a. Nella Città Metropolitana di Bari sono 151, una era giovinazzese.In Puglia ci sono attualmente 68 persone positive al virus, 11 ricoverate in ospedale (nessuno in terapia intensiva) e 57 in isolamento domiciliare. Il numero dei guariti purtroppo non sale da tre giorni: restano 3.926.