Covid-19, un morto nel foggiano ed un nuovo contagio: è un milanese in vacanza

DECESSI

CONTAGI

LA SITUAZIONE ATTUALE

Il bollettino epidemiologico regionale di martedì 7 luglio ha ufficializzato la morte di una persona per Covid-19 nel foggiano, mentre non si registrano decessi nel barese. Il totale delle vittime da inizio emergenza sanitaria è salito a 453, di cui 151 nella Città Metropolitana, mentre resta sempre la Capitanata la provincia più colpita, con 158 morti. Di seguito il riepilogo.158 Provincia di Foggia151 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneIn Puglia su 2350 tamponi effettuati nelle ultime ore non si erano registrati contagi. Ma nella serata di ieri vi è stato un nuovo aggiornamento, con un milanese in vacanza a Villanova di Ostuni che è stato ricoverato all'Ospedale "Perrino" di Brindisi. Dopo essersi recato al Pronto Soccorso per sintomi neurologici è risultato positivo al Covid. Non presenterebbe febbre o tosse o problemi polmonari. Subito sono scattate le indagini epidemiologiche per circoscrivere i suoi contatti.1492 Città Metropolitana di Bari (un caso è stato eliminato dal database)1169 Provincia di Foggia660 Provincia di Brindisi522 Provincia di Lecce382 Provincia Barletta-Andria-Trani (un caso aggiunto in seguito a riclassificazione)281 Provincia di Taranto29 relativi a residenti fuori regioneAttualmente in Puglia risiedono 79 persone positive al virus, nessuna delle quali è giovinazzese, ma solo in 12 (6 in meno nelle ultime ore) sono ricoverate in ospedale. Le terapie intensive sono vuote dal 22 giugno. I guariti sono 3.910, 12 in più in ventiquattro ore e questo è un ulteriore dato confortante. Restano a curarsi in isolamento domiciliare 67 pazienti che accusano sintomi lievi o sono asintomatici.