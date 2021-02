Covid-19: scende il numero dei positivi in Puglia. Ieri altri 23 decessi

23 decessi

Il dato di Giovinazzo

Sono 50.285 gli attualmente positivi in Puglia, un dato in discesa rispetto al bollettino della domenica sera (-981). In ospedale sono ricoverate 1614 e tra di essi 164 (+2) lottano in terapia intensiva. Le persone che si curano in isolamento domiciliare sono il 96,8% del totale dei contagiati e sono esattamente 48.671 (+999).I guariti salgono di numero: nelle ultime 24 ore sono stati ben 1335 ed il totale da inizio pandemia è di 75760.Nella giornata di ieri, 8 febbraio, i tamponi effettuati sono stati 3583 e 377 hanno dato esito positivo, pari al 10,52% del totale, mentre la percentuale nazionale è del 5,52%.In regione ci sono stati nelle ultime ore anche 23 decessi: 8 in Capitanata, 7 nel barese, 5 nel tarantino, 2 nel Basso Salento, 1 nella Bat. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 3422 e di questi 1085 risiedevano nell'Area Metropolitana di Bari.A Giovinazzo ci sono attualmente 122 positivi al Sars CoV2. Da inizio emergenza sanitaria sono stati 627 i giovinazzesi che hanno contratto il virus. I decessi sono stati 9, 3 nel 2021, mentre i guariti sono 495.