Covid-19, restano 29 i ricoveri in terapia intensiva in Puglia

In Puglia restano in terapia intensiva, a causa del Covid, 29 pazienti. Si tratta dell'ultimo dato disponibile dopo l'aggiornamento di venerdì 11 giugno. Scende anche il numero degli attualmente positivi a 14347 (-530 rispetto al giovedì) e quello delle persone che si curano in casa con lievi sintomi (14053). I ricoverati sono 294 (-38), per la prima volta da mesi sotto le 300 unità.Nelle ultime ore sono emersi 140 contagi su 5684 tamponi effettuati, pari al 2,46% del campione totale. Dall'inizio della pandemia sono 252020 i pugliesi infettatisi.Di seguito il riepilogo per ciascuna provincia:94872 Area Metropolitana di Bari44999 Provincia di Foggia39199 Provincia di Taranto26749 Provincia di Lecce25467 Provincia Bat19565 Provincia di Brindisi802 relativi a residenti fuori regione367 di provincia di residenza non notaI guariti nelle ultime 24 ore sono stati 663 ed il computo è quindi salito a 231088.La Puglia però piange altre 7 vittime, 5 nella provincia Bat e 2 in Salento. Nessuna vittima registrata nel barese. Il totale delle morti per Covid è quindi salito 6584 e 2267 riguardano residenti nell'Area Metropolitana di Bari.