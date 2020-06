Covid-19, nessun nuovo contagio e nessuna vittima nel barese

Dati confortanti continuano ad arrivare dalla Regione Puglia in riferimento alla diffusione del contagio da Covid-19. Nella ultime ore, su 2.945 tamponi,Si tratta di una persona residente nel foggiano.La Città Metropolitana di Bari, pertanto, nelle ultime 24 ore non ha fatto registrare alcun nuovo contagiato, così come non vi sono stati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Puglia sono stati effettuati 141.322 test orofaringei e 4.513 hanno confermato il contagio.Tutti i tamponi sono stati, come di consueto, inviati all'Istituto Superiore di Sanità per le verifiche di seconda istanza.Una sola la vittima nella giornata di ieri, anch'essa della provincia dauna. Il totale dei morti da inizio pandemia è quindi salito tristemente a1488 Città Metropolitana di Bari1163 Provincia di Foggia654 Provincia di Brindisi519 Provincia di Lecce380 Provincia Barletta-Andria-Trani281 Provincia di Taranto28 domiciliati fuori regione151 Provincia di Foggia146 Città Metropolitana di Bari78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi61 Provincia Barletta-Andria-Trani31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneIn Puglia ci sono attualmente ancora 467 persone positive, ma una sola risiede a Giovinazzo. I guariti sono 3.516, ben 90 in più nelle ultime ore, mentre a casa si curano 399 pazienti. I ricoverati in ospedale, infine, scendono anch'essi e sono 65, di cui 3 ancora purtroppo in terapia intensiva.