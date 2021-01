Covid-19: in Puglia superati i 50mila guariti

Altri 25 deceduti

La situazione attuale in Puglia

Nessun aggiornamento su Giovinazzo

La Puglia ha superato quota 50.000 guariti. Per l'esattezza, con i 766 delle ultime ore, il totale da inizio pandemia è di 50.458.Sono stati purtroppo registrati 25 decessi nelle ultime ore: 9 in provincia di Foggia, 5 nel barese, 4 nel tarantino, 3 nella Bat e nel brindisino, 1 residente fuori regione. Il computo totale dei morti pugliesi è perciò salito a 2.850. Di questi, 871 risiedevano nell'Area Metropolitana di Bari.Nella nostra regione ci sono attualmente 56.120 positivi al virus, dopo che l'ultimo rilevamento ha fatto registrare altri 908 nuovi contagiati su 7.572 tamponi rinofaringei eseguiti (pari all'11,99% del totale). Degli attualmente positivi, ben 54.575, oltre il 97%, si sta curando in casa, mentre i ricoverati in ospedale sono 1.403 (+22 nelle ultime ore). Tra questi, purtroppo, 142 pazienti lottano in terapia intensiva.Purtroppo non possiamo offrirvi alcun aggiornamento su Giovinazzo da circa una settimana. L'ultimo dato in nostro possesso, fornito ufficialmente dal Comune, raccontava di 187 positivi al virus, 280 guariti da inizio pandemia e 474 persone che complessivamente sul territorio cittadino avevano contratto il Sars CoV2. La nostra cittadina ha pianto anche 7 vittime, tutte comprese tra 63 e 91 anni.