Covid-19, in Puglia superati i 245mila guariti su 254mila contagiati

Due morti

I nuovi dati in Puglia

Con l'ufficializzazione di altre 36 negativizzazioni avvenute nelle ultime ore, la Puglia ha toccato quota 245690 guariti dal Covid-19 da inizio pandemia su 253999 contagiati. È quanto emerge dopo l'ultimo bollettino regionale di giovedì 14 luglio. I nuovi positivi sono stati 42, emersi dall'analisi di 6085 tamponi rinofaringei, pari allo 0,69% del campione totale.Di seguito il riepilogo delle persone che hanno contratto il virus, suddivise per ciascuna provincia:95327 Area Metropolitana di Bari45226 Provincia di Foggia39596 Provincia di Taranto27157 Provincia di Lecce25622 Provincia Bat19872 Provincia di Brindisi822 residenti fuori regione377 di provincia di residenza non notaLa nostra regione ha fatto registrare nelle ultime 24 ore altri 2 decessi, uno nella provincia di Barletta-Andria-Trani ed uno nel basso Salento. Il computo delle vittime è così salito a 6658 e 2277 erano residenti nel barese.Attualmente in Puglia ci sono 1651 positivi al Sars CoV2 (4 in più rispetto a mercoledì) e 1575 pazienti si stanno tuttavia curando a casa. Cala il numero dei ricoverati in ospedale (sono 74, 4 in meno rispetto al dato del mercoledì) e 7 sono coloro i quali lottano in terapia intensiva (-2).Il dati di Giovinazzo dovrebbe essere aggiornato al venerdì.