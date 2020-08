Covid-19, in Puglia ci sono 9 nuovi casi. I positivi sono ora 187

IL DATO ATTUALE IN PUGLIA

L'epidemia da Covid-19 sta nuovamente prendendo piede in Italia ed in Puglia. Nella nostra regione, nelle ultime ore, sono stati registratisu appena 1.368 test. Un dato in crescita che preoccupa non poco. In totale ci sono attualmente in regione ben 187 persone positive al virus, mentre da inizio pandemia si sono infettati in 4.714.I nuovi positivi sono così distribuiti nelle province: sei nel foggiano,uno nel leccese, uno attribuito a un residente fuori regione.Unico dato confortante è quello della casella zero per ciò che attiene nuovi decessi. I morti da inizio emergenza sanitaria restano pertantoAttualmente, dunque, ci sono 187 persone positive al virus in regione, di cui 31 ricoverate in ospedale (altro dato in crescita) e 156 che si stanno curando in isolamento domiciliare obbligatorio. I guariti restano purtroppo 3.973 (10 sono giovinazzesi).