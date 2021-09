Covid-19, aumentano i ricoverati in terapia intensiva in Puglia

Decessi e guarigioni



Il dato di Giovinazzo aggiornato

Aumenta il numero dei ricoverati in Puglia. Sono attualmente 256 (+2), ma preoccupano i 24 in terapia intensiva (+4 in poche ore). Diminuiscono i positivi in senso complessivo: sono 4419 (81 in meno rispetto a mercoledì) e 4163 si curano con sintomi con severi in isolamento domiciliare.Nelle ultime ore sono emersi altri 209 contagi dall'analisi di 15.655 tamponi, pari all'1,33% del campione totale. Da inizio pandemia sono dunque saliti a 264.061 i pugliesi infettatisi. Questa la loro ripartizione per provincia di residenza:97445 Area Metropolitana di Bari46550 Provincia di Foggia40405 Provincia di Taranto29812 Provincia di Lecce27515 Provincia Bat20935 Provincia di Brindisi960 residenti fuori regione439 di provincia di residenza non notaNelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso per Sars CoV2, che ha portato il computo totale delle vittime pugliesi a 6714. I guariti sono stati invece 252.928 (+289).Sono 9 gli attualmente positivi al virus sul territorio cittadino e 1264 sono i giovinazzesi infettatisi da inizio emergenza. Di questi, 1238 sono guariti ma purtroppo ci sono state anche 17 vittime accertate.