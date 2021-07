Covid-19, altri 3 morti in Puglia nelle ultime ore

La situazione attuale in Puglia

È più complesso il quadro sull'epidemia da Sars CoV2 nelle ultime giornate, perché vi sono indicatori spesso di segno opposto.Nella giornata di ieri, 14 luglio, sono stati registrati 3 morti, tutti nel tarantino. Il computo delle vittime pugliesi è salito 6656. Di seguito il riepilogo per ciascuna provincia:2277 Area Metropolitana di Bari1510 Provincia di Foggia1025 Provincia di Taranto721 Provincia Bat676 Provincia di Lecce387 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaNelle ultime 24 ore sono 44 i nuovi contagi emersi dall'analisi di 6083 tamponi effettuati, pari allo 0,72% (-0,4% circa rispetto al martedì). I contagiati residenti nell'Area Metropolitana di Bari sono 9.In complesso, da inizio pandemia 253.957 i pugliesi ammalatisi (il 9,21% dei test effettuati). I guariti sono invece 245.654 con le 106 persone ufficialmente negativizzatesi nelle ultime ore.Gli attualmente positivi al Sars CoV2 sono dunque 1647 (-65 rispetto a martedì) e a casa si stanno curando in 1567, mentre i ricoverati tornano a salire e sono 80 (+3). Sono 9 i pazienti in terapia intensiva.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.