Covid-19: a Giovinazzo 143 positivi. In Puglia ben 52 morti

IL DATO DI GIOVINAZZO

I NUMERI SUI CONTAGIATI DELLE ULTIME ORE

LA SITUAZIONE PUGLIESE

I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 9770, 1567 dei quali (pari al 16.04%) hanno dato esito positivo al Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 732942 test, dai quali sono emersi complessivamente 46054 casi di positività (il 6.28% del campione totale).Si sono registrate purtroppo altre 52 vittime, record negativo assoluto in Puglia, così suddivise per residenza: 21 nel foggiano, 13 nel barese, 9 nel tarantino, 4 nel leccese, 3 nel brindisino e 2 nella Bat. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1272, 350 dei quali hanno riguardato la Città Metropolitana di Bari.A Giovinazzo gli attualmente positivi sono ancora 143, nonostante nelle ultime settimane siano guarite una settantina di persone. I decessi in città sono stati 3, uno in marzo ed altri due a novembre. Le vittime avevano un'età compresa tra 69 e 91 anni.537 Area Metropolitana di Bari407 Provincia di Foggia199 Provincia Bat162 Provincia di Brindisi142 Provincia di Taranto109 Provincia di Lecce7 residenti fuori regione4 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuitiI casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 32959, il 5.1% dei quali è ricoverato in ospedale (1690, nessuno in più rispetto a martedì) mentre il 94.9% (31269 persone) è in isolamento domiciliare.194 pazienti (pari allo 0.6% di tutti i casi attualmente positivi) sono al momento in terapia intensiva su 522 posti di questo tipo disponibili negli ospedali pugliesi a seguito del potenziamento della rete regionale, per una capienza pari al 37.16%.