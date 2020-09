Covid-19, 84 contagi e 2 morti in Puglia nelle ultime ore

Le dichiarazioni di Antonio Sanguedolce

Due decessi nelle ultime ore

Il dato pugliese

Sono saliti a 6836 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione venerdì 18 settembre. I dati sono aggiornati alle ore 16:00.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 3773, 84 dei quali (pari al 2.22%) hanno avuto esito positivo:, 23 in Capitanata, 11 nella Bat, 6 nel tarantino, 5 nel leccese, 4 in provincia di Brindisi.Sono stati registrati due decessi nelle ultime ore, in provincia di Taranto e nell'Area metropolitana di Bari. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 577 (in totale 163 nel barese, 1 a Giovinazzo, in marzo).Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 368571 test. 4273 pazienti sono risultati guariti (9 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 1986, il 10.1% dei quali è ricoverato in ospedale (212) mentre l'89.3% (1774 persone) è in isolamento domiciliareTredici pazienti sono al momento in terapia intensiva.